Covid, nonostante i nuovi contagi tornano a scendere i positivi nel Veronese

Continuano ad essere considerevoli i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Verona. Alto, però, anche il numero delle negativizzazioni e per questo il numero veronesi attualmente positivi al virus è tornato a scendere.

BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO SU COVID-19 AGGIORNATO ALLE 17 DEL 10 APRILE 2021

Sono 134 i tamponi positivi al coronavirus registrati nel Veronese dalle 8 alle 17 di oggi, 10 aprile (in 24 ore i nuovi tamponi positivi sono stati 360). In provincia di Verona, è stato accertato il contagio in 75.196 cittadini dall'inizio della pandemia. Coloro che attualmente sono positivi sono 6.002 (-73 da questa mattina), mentre i negativizzati sono saliti a 66.705 (+204 da questa mattina). Tre invece le nuove vittime di Covid-19 nel Veronese, dove il conto totale dei deceduti positivi è salito a 2.489. Scendono, infine, da 429 a 414 i pazienti Covid negli ospedali veronesi. A Borgo Roma sono 108 (di cui 17 in terapia intensiva), a Borgo Trento 60 (di cui 16 in terapia intensiva), a Legnago 73 (di cui 7 in terapia intensiva), a San Bonifacio 1, a Villafranca di Verona 103 (di cui 18 in terapia intensiva), a Bussolengo 1, a Negrar 45 (di cui 4 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda 23 (di cui 4 in terapia intensiva). Salgono invece da 38 a 40 i pazienti Covid meno gravi e ricoverati negli ospedali di comunità. A Bovolone sono 15, a Peschiera del Garda 2 e a Bussolengo 23.

In tutto il Veneto, invece, sono 455 i nuovi casi positivi al virus scoperti tra le 8 e le 17 di oggi. Sommati a quelli passati, il totale è 394.791 contagi accertati in tutta la regione dall'inizio dell'emergenza. I veneti che oggi sono positivi sono 31.926 (-609 da questa mattina) e i negativizzati sono 351.935 (+1.047 da questa mattina). E sono 10.930 (+17 da questa mattina) i deceduti positivi al virus. I pazienti per Covid negli ospedali del Veneto sono 307 (di cui 292 positivi) in terapia intensiva e 1.819 in area non critica (di cui 1.568 positivi), mentre quelli negli ospedali di comunità sono 224, di cui 195 positivi.

