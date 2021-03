Coronavirus, pochi nuovi contagi ma tanti nuovi ricoveri nel Veronese

Sono 223 i pazienti Covid negli ospedali scaligeri, 33 in terapia intensiva e 190 negli altri reparti, 11 in più in 24 ore. Ed anche nel resto della regione, il virus si fa sentire

Sembra diffondersi più in altre province del Veneto, ma il coronavirus continua a diffondersi. Le differenze tra il bollettino delle 17 di oggi, 7 marzo, e quello precedente sono minime nel Veronese e più cospicue a livello regionale. Ma in entrambi i casi non sono buone.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Tra le 8 e le 17 di oggi, si sono spostati di poco i numeri della pandemia nel Veronese. I test positivi sono saliti 65.375 (+8 da questa mattina e +124 in 24 ore), i deceduti per Covid-19 rimangono 2.335 ed il numero dei guariti è rimasto fermo a 59.818. Sale solo il numero di veronesi attualmente positivi al virus, che ora sono 3.222 (+8). Leggermente più consistente l'aumento dei ricoverati positivi al coronavirus che dai 213 di questa mattina sono diventati 223 (33 in terapia intensiva e 190 negli altri reparti). E c'è un paziente Covid in più anche negli ospedali di comunità veronesi, dove i ricoverati positivi al virus sono 14.

COVID-19 IN VENETO. Decisamente più mutevole la situazione legata alla pandemia a livello regionale, dove invece dalle 8 alle 17 di oggi sono stati registrati 423 nuovi cittadini positivi al virus, facendo crescere il conto complessivo a 342.933. I veneti attualmente positivi sono 29.278 (+210 da questa mattina), mentre i guariti sono 303.683 (+209 da questa mattina). Quattro i decessi per Covid-19 registrati nelle ultime 9 ore. Il conto complessivo è stato dunque aggiornato a 9.972. Aumenta, infine, anche la pressione ospedaliera, con i pazienti legati al coronavirus saliti da 1.348 a 1.386. In terapia intensiva, i pazienti positivi al virus sono 137 e quelli negativizzati 21. Negli altri reparti sono 934 i positivi e 294 i negativizzati. Negli ospedali di comunità, pazienti positivi al virus sono 115 ed i negativizzati 28.

