Quasi raggiunta la quota dei 1.500 pazienti Covid negli ospedali veneti

I giorni passano ed i contagiati dal coronavirus crescono ancora tanto in Veneto. E con loro anche i ricoverati negli ospedali. Nel bollettino delle 17 di oggi, 5 dicembre, diffuso dalla Regione, si leggono dati in peggioramento rispetto alla situazione di questa mattina, con i tamponi positivi in tutto il territorio veneto che sfiorano i 70mila dall'inizio dell'emergenza, di cui quasi 13mila nel Veronese. Mentre ci si avvicina sempre di più ai 1.500 pazienti Covid nei nosocomi regionali.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Sono diventati 12.928 i tamponi che hanno dato esito positivo nel territorio Veronese (+205 dalle 8 di questa mattina, +755 in 24 ore). Ormai il numero di coloro che attualmente sono positivi è tornato ad essere superiore al numero dei negativizzati. Sono 6.483 i veronesi positivi al virus (+199 da questa mattina) e sono 5.773 i negativizzati (+4 da questa mattina). Due i positivi al coronavirus morti nelle ultime nove ore in territorio scaligero. Ora la loro somma totale è di 672. Infine i ricoverati negli ospedali veronesi positivi al virus, che alle 8 di stamattina erano 277 e che alle 17 sono diventati 284 (+7): a Borgo Roma sono 39, a Borgo Trento 75 (di cui 12 in terapia intensiva), a Legnago sono 32 (di cui 9 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 10 (di cui 2 in terapia intensiva), a Villafranca sono 80 (di cui 15 in terapia intensiva), a Marzana sono 2, a Bovolone sono 4, a Negrar sono 29 (di cui 3 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda sono 13 (di cui 1 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. In tutta la regione sono stati scoperti complessivamente 69.790 casi di contagio da coronavirus. Rispetto a questa mattina sono 995 in più. I veneti attualmente positivi sono 41.681 (+962 rispetto a questa mattina) i negativizzati sono 25.579 (+19 rispetto a questa mattina) ed i morti sono saliti a 2.530 (+14 rispetto a questa mattina). I ricoverati negli ospedali veneti a causa del virus sono saliti a 1.494 (in 9 ore, +50). In terapia intensiva ci sono 178 pazienti Covid (di cui 173 positivi), mentre negli altri reparti i pazienti Covid sono 1.316 (di cui 1.199 positivi).

