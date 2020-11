Verona vicina ai mille morti per Covid-19 dall'inizio della pandemia

La provincia di Verona è ormai prossima ai mille morti per coronavirus dall'inizio della pandemia. Con i 20 nuovi decessi ufficializzati dal bollettino delle 17 di oggi, 30 aprile, il territorio scaligero è salito 992 morti positivi al virus, numero di gran lunga più alto rispetto a quello delle altre province venete.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. I 992 morti (+20 rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina) sono solo uno dei valori indicati nel bollettino serale. Dall'inizio della pandemia sono stati scoperti 27.374 cittadini contagiati dal virus, 110 in più dalle 8 di oggi. I veronesi attualmente positivi sono 15.641 (+50 da questa mattina) ed i negativizzati sono 10.741 (+40 da questa mattina). E salgono a 627 (+23) i positivi ricoverati negli ospedali veronesi. Sono 124 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 117 a Borgo Trento (di cui 29 in terapia intensiva), 92 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 53 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 102 a Villafranca (di cui 15 in terapia intensiva), 18 a Marzana, 5 a Bovolone, 63 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 53 a Peschiera del Garda (di cui 7 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. Sono 146.777 i tamponi positivi finora processati in tutta la regione. Rispetto a questa mattina ce ne sono 1.185 in più. Gli abitanti del Veneto che sono ora positivi al virus sono 81.142 (+477 da questa mattina), mentre i negativizzati sono 61.854 (+638 da questa mattina). I morti di Covid-19 in Veneto sono saliti a 3.781 (+70 da questa mattina). Infine, i pazienti Covid negli ospedali veneti sono 333 nelle terapie intensive (di cui 316 positivi) e 2.661 negli altri reparti (di cui 2.512 positivi).

