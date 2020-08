Risalgono i ricoverati per Covid-19 e ancora costante la crescita dei positivi

È una situazione leggermente peggiorata quella descritta dall'aggiornamento delle 17 di oggi, 28 agosto, sulla diffusione del coronavirus in Veneto. In provincia di Verona, il numero dei contagiati è salito a due cifre ed anche i ricoverati salgono.

COVID-19 NEL VERONESE. Sono stati contati 10 nuovi tamponi positivi in provincia di Verona. Dieci veronesi che sono stati contagiati dal coronavirus e che si aggiungono a quelli contagiati in passato. Complessivamente sono state 5.561 le persone residenti nel Veronese ad essere state infettate ed attualmente ce ne sono 298 positive. Invariati invece il numero di coloro che si sono negativizzati (4.670) ed il numero di coloro che sono deceduti (593). Netto, invece, l'aumento dei positivi ricoverati negli ospedali veronesi. Nell'aggiornamento delle 8 di questa mattina erano diventati 7, mentre ora sono 13. Nessuno di loro è in terapia intensiva; 8 sono a Borgo Roma, 3 a Legnago, 1 a San Bonifacio e 1 a Negrar.

COVID-19 IN VENETO. Se nel Veronese i nuovi tamponi positivi sono 10, in tutta la regione ne sono stati contati 50. Ora è 22.654 il totale dei tamponi veneti che hanno evidenziato un contagio. I veneti attualmente infetti sono 2.285 (+32 rispetto a questa mattina). Nessun positivo al coronavirus è morto tra le 8 e le 17 di oggi (2.119 sono i deceduti complessivi), mentre i negativizzati sono passati da 18.232 a 18.250. Come nel Veronese, anche nel resto della regione crescono i ricoverati positivi al coronavirus. I pazienti Covid nelle terapie intensive restano 9 (di cui 6 positivi), mentre nelle aree non critiche sono sei in più (137, fra cui 56 positivi).

