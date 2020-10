Covid-19, in 24 ore: 3 morti e 278 contagiati in provincia di Verona

Tre nuovi deceduti e 278 nuovi contagiati dal coronavirus nella provincia di Verona nelle ultime 24 ore. La Regione Veneto ha diffuso il bollettino delle 17 di oggi, 24 ottobre, dove purtroppo si continuano a leggere dati peggiori rispetto all'aggiornamento precedente, anche se per fortuna negli ospedali il numero di pazienti Covid non cresce vorticosamente.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono diventati 8.943 i tamponi veronesi che hanno avuto esito positivo, un aumento di 75 casi rispetto a quelli resi noti alle 8 di questa mattina. I veronesi attualmente positivi sono saliti a 2.605 (+72 rispetto a questa mattina). È stato inoltre segnalato un caso di negativizzazione (in totale sono 5.709 i veronesi negativizzati). E purtroppo si segnalano altri due decessi tra i positivi a Covid-19. Questa mattina i morti erano 627 e sono diventati 629. Oscilla, invece, il dato sui pazienti Covid negli ospedali veronesi. Questa mattina c'era stata un aumento da 117 a 122, mentre nell'ultimo bollettino il loro numero è sceso a 118: a Borgo Roma sono 18, a Borgo Trento sono 39 (di cui 7 in terapia intensiva), a Legnago sono 17 (di cui 4 in terapia intensiva), a Villafranca sono 27 (di cui 6 in terapia intensiva) a Bovolone 1, a Negrar 9 e a Peschiera del Garda sono 7.

COVID-19 IN VENETO. Sono 1.619 i nuovi contagiati dal coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei casi è salito a 43.363 (+494 rispetto alle 8 di questa mattina). In tutta la regione ci sono 16.061 cittadini che attualmente sono positivi al virus (+440 rispetto a questa mattina). I negativizzati sono saliti a 24.982 (+51 rispetto a questa mattina). E purtroppo sono cresciuti anche i morti per Covid-19, diventati 2.320 (+3 rispetto a questa mattina). Infine, negli ospedali veneti sono 717 i pazienti legati al coronavirus (+13 rispetto a questa mattina, +28 nelle ultime 24 ore). I pazienti Covid in terapia intensiva sono 76, di cui 71 positivi, mentre negli altri reparti ce ne sono 641, di cui 564 positivi.

