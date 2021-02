Coronavirus, Verona verso i 63mila contagiati dall'inizio dell'emergenza

La provincia di Verona viaggia verso i 63mila contagiati dal coronavirus, a poco più di un anno dall'inizio dell'emergenza. Ma sono quasi 60mila coloro che sono guariti. Questi alcuni dei numeri contenuti nel bollettino delle 17 di oggi, 23 febbraio, in cui si possono anche notare alcune differenze dall'aggiornamento delle 8 di questa mattina.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Sono 62.992 i veronesi di cui è stata accertata l'infezione da Covid-19, 77 in più rispetto a questa mattina. Coloro che attualmente sono positivi sono 2.047 (+3 da questa mattina) mentre le guarigioni totali sono state 58.662 (+74). Invariato, invece, il numero delle vittime scaligere di Covid-19, fermo da questa mattina a 2.283. Negli ospedali per acuti della provincia di Verona si riducono a 159 i pazienti Covid, di cui 17 in terapia intensiva. Le strutture con pazienti positivi al coronavirus sono quelle di Borgo Roma (18, di cui 1 in terapia intensiva), Borgo Trento (31 di cui 6 in terapia intensiva), Legnago (7), San Bonifacio (2), Villafranca di Verona (82 di cui 10 in terapia intensiva), Negrar (6), Peschiera del Garda (11) ed il Centro Riabilitativo Veronese (2). Ma alcuni pazienti Covid sono ricoverati anche in ospedali di comunità. Il loro numero è rimasto invariato. Sono sempre 20: a Bovolone 4, a Peschiera 1 ed a Bussolengo 15.

CORONAVIRUS IN VENETO. Dall'inizio dell'emergenza è stato diagnosticato il contagio da coronavirus a 328.408 veneti (+330 da questa mattina). I veneti che oggi sono positivi sono 22.038 (-259 da questa mattina), mentre il numero dei guariti ha avuto una nuova impennata arrivando a 296.612 (+573 da questa mattina). Si muove però anche il contatore dei deceduti per Covid-19, salito a 9.758 (+16 da questa mattina). Negli ospedali per acuti del Veneto, i ricoverati in area non critica a causa del coronavirus sono 1.242 (di cui 797 positivi) e 139 sono quelli in terapia intensiva (di cui 104 positivi). Nelle strutture territoriali, in cui ad esempio sono contemplati gli ospedali di comunità, i ricoverati per complicazioni legate a Covid-19 sono 160 (di cui 123 positivi).

