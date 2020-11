Pazienti Covid, +25 in un giorno negli ospedali veronesi: sono 231

Sono sempre di più i positivi al coronavirus in Veneto e la loro presenza continua a crescere anche negli ospedali. Anche il bollettino delle 17 di oggi, 2 novembre, non mostra l'arrestarsi di una tendenza presente nell'aggiornamento delle 8 di questa mattina e in quelli dei giorni precedenti.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono 11.340 i tamponi positivi al coronavirus processati finora nel Veronese. Rispetto a questa mattina sono 115 in più, mentre in 24 ore sono 145 in più. Sono quasi cinquemila i veronesi attualmente positivi al virus. Il conto preciso è di 4.936 cittadini (+108 rispetto a questa mattina). C'è un solo negativizzato in più rispetto al conteggio delle 8 di stamane (i negativizzati totali sono 5.747) mentre il numero dei morti per Covid-19 tra i residenti nel Veronese è salito a 657 (+6 rispetto a questa mattina). I positivi al coronavirus negli ospedali veronesi sono cresciuti ancora, diventato 231 (+8 rispetto a questa mattina, +25 nel giro di un giorno). A Borgo Roma sono 34, a Borgo Trento sono 65 (di cui 11 in terapia intensiva), a Legnago sono 27 (di cui 8 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 5 (di cui 1 in terapia intensiva), a Villafranca sono 73 (di cui 15 in terapia intensiva), a Negrar sono 16 e a Peschiera del Garda sono 11 (di cui 1 in terapia intensiva).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

COVID-19 IN VENETO. Galoppano ancora i contagi nell'intera regione dove i tamponi positivi totali sono diventati 61.627 (+830 dalle 8 di stamattina, +1.722 in 24 ore). I veneti attualmente positivi al virus sono 33.733 (+800 da questa mattina), i negativizzati sono 25.450 (+13 da questa mattina) ed i morti sono 2.444 (+17 da questa mattina). Infine, negli ospedali veneti ci sono 1.198 pazienti a causa del coronavirus, in terapia intensiva sono 143 (di cui 138 positivi) e negli altri reparti sono 1.055 (di cui 949 positivi).

Allegati