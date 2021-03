Ospedali veronesi: 267 ricoverati positivi al coronavirus, 43 in terapia intensiva

Superata la soglia dei 350mila contagiati in Veneto da inizio pandemia, il coronavirus continua a circolare in tutta la regione e quindi anche in provincia di Verona, dove crescono i positivi ed anche i ricoverati. Questa è la situazione aggiornata alle 17 di oggi, 12 marzo:

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Da quanto la Regione Veneto ha cominciato a cercare i contagiati dal coronavirus, in provincia di Verona ne sono stati trovati 66.941 (+125 dalle 8 di questa mattina, +377 in 24 ore). I veronesi che attualmente sono positivi al virus sono 4.211 (+57 dalle 8 di questa mattina), mentre i positivi deceduti sono 2.357 (dato stabile dalle 8 di questa mattina). Sono quindi 60.373 i veronesi che si sono negativizzati (+68 da questa mattina).

La Regione, però, non monitora solo i contagi. Sotto osservazione rimangono sempre gli ospedali dove aumenta il numero dei posti letto occupati dai pazienti Covid. Questa mattina erano 265, mentre questo pomeriggio sono diventati 267 nelle strutture dedicate ai pazienti acuti. I ricoverati per Covid-19 si trovano a Borgo Roma (47 di cui 14 in terapia intensiva), a Borgo Trento (40 di cui 6 in terapia intensiva), a Legnago (42 di cui 5 in terapia intensiva), a San Bonifacio (1), a Villafranca di Verona (103, di cui 15 in terapia intensiva), a Bussolengo (2), a Negrar (26 di cui 3 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (6). Infine, negli ospedali di comunità veronesi sono ricoverati 15 pazienti positivi al virus: 2 a Bovolone e 12 a Bussolengo e 1 a Peschiera del Garda.

COVID-19 IN VENETO. Questa mattina, il Veneto aveva superato i 350mila contagiati dal virus dall'inizio della pandemia. Alle 17, i contagiati sono diventati 351.210 (+1165 dalle 8 di questa mattina). In questo momento, risiedono in Veneto 33.097 positivi al coronavirus (+547 da questa mattina), mentre 308.031 sono coloro che si sono negativizzati (+610 da questa mattina). I morti in Veneto per Covid-19 sono diventati 10.082 (+8 da questa mattina). I ricoveri connessi al coronavirus negli ospedali per acuti della regione sono 181 in terapia intensiva (167 positivi + 14 negativizzati) e 1.386 negli altri reparti (1.128 positivi + 258 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, ci sono 111 positivi e 24 negativizzati.

SCARICA IL BOLLETTINO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 12 MARZO 2021

Gallery