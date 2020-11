Pazienti Covid, sono più di 200 nel Veronese e 1.100 in tutta la regione

Più di 200 positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi, quasi 1.000 in quelli veneti dove però si arriva a 1.100 se si contano anche i negativizzati. Non è ancora tempo di bollettini confortanti in Veneto. Anche il report delle 17 di oggi, 1 novembre, non contiene buone notizie sull'emergenza Covid.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Nella casella dei casi totali con tampone positivo nel Veronese si legge il numero 11.195, superiore di 90 unità rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina. Attualmente sono 4.799 i cittadini residenti nel territorio scaligero positivi al virus, mentre un riconteggio dei negativizzati ha fatto scendere il loro numero a 5.746. Sale invece purtroppo il numero dei morti veronesi per Covid-19, diventati 650 dall'inizio della pandemia. Sono stati superati i 200 positivi al coronavirus tra i ricoverati negli ospedali veronesi, dove la struttura di Villafranca è stata riconvertita in Covid Hospital. Per la precisione sono 206 (+10 rispetto a questa mattina, +11 in 24 ore): a Borgo Roma sono 28, a Borgo Trento sono 61 (di cui 10 in terapia intensiva), a Legnago sono 26 (di cui 8 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 4, a Villafranca sono 63 (di cui 13 in terapia intensiva), a Negrar sono 16 e a Peschiera del Garda sono 8 (di cui 1 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS NEL VENETO. Ci si avvicina ad un'altra soglia che probabilmente domani sarà superata, quella dei 60mila contagiati dal virus. Dall'inizio dell'emergenza, i contagiati accertati dalla Regione sono 59.905 (+652 rispetto a questa mattina). I veneti oggi positivi al virus sono 32.059 (+645 rispetto a questa mattina). I negativizzati sono 25.424 (+3 rispetto a questa mattina). I deceduti sono 2.422 (+4 rispetto a questa mattina). Infine, sono 1.100 i ricoverati negli ospedali veneti a causa del virus. Nelle terapie intensive sono 138 (di cui 133 positivi) e negli altri reparti sono 962 (di cui 858 positivi).

