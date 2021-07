Covid in Veneto, nessun morto in 24 ore e ricoveri stabili. Ma crescono i contagi

Verona continua ad essere la provincia veneta con il maggior numero di nuovi contagi da coronavirus ed i veronesi attualmente positivi continuano a salire. Una tendenza che prima era contraria all'andamento regionale, perché i veneti attualmente positivi calavano, ma il bollettino di oggi, 4 luglio, mostra che la tendenza a salire non è più presente solo nel territorio scaligero.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 4 LUGLIO 2021

Da inizio pandemia, sono stati contati nel Veronese 82.362 tamponi positivi al coronavirus (+25 nelle ultime 24 ore). Attualmente sono 327 i veronesi positivi al virus (+21 nelle ultime 24 ore) e sono 79.408 i negativizzati (+4 nelle ultime 24 ore). Rispetto alle 8 di ieri, il numero dei veronesi morti per Covid-19 è rimasto invariato (2.627) e non è cambiato il numero dei positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi (14, di cui 1 in terapia intensiva, negli ospedali per acuti; 2 negli ospedali di comunità).

In Veneto, durante tutta questa emergenza, sono stati finora registrati 425.654 casi di positività al coronavirus (+53 da ieri). Sono 4.570 i veneti attualmente positivi al virus (+26 da ieri), mentre i negativizzati di tutta la regione sono 409.465 (+27 da ieri). Fermi a 11.619 i morti per Covid-19 in Veneto. Negli ospedali per acuti della regione sono 238 i pazienti per Covid-19 in area non critica (di cui 38 attualmente positivi) e 14 i ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva (di cui 5 attualmente positivi). I ricoverati per Covid-19 negli ospedali di comunità del Veneto sono, infine, 40 (di cui 7 positivi al virus).