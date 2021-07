Covid-19, il virus si diffonde nel Veronese senza mettere in crisi gli ospedali

In 24 ore sono stati 195 i nuovi contagi ed i veronesi positivi oggi sono 81 in più rispetto a ieri, ma i posti letto occupati da pazienti Covid sono 44, solo uno in più di ieri

Il coronavirus continua a diffondersi rapidamente in Veneto e soprattutto in provincia di Verona, senza però mettere in crisi le strutture ospedaliere locali.

È molto probabile che la provincia di Verona chiuderà domani la settimana superando gli 86mila contagiati da inizio pandemia. Il bollettino aggiornato alle 8 di questa mattina ne ha contati 85.938 (+195 in 24 ore). I veronesi oggi positivi sono 3.096 (+81 in 24 ore) e quelli negativizzati sono 80.210 (+114 in 24 ore). I deceduti veronesi per Covid-19 rimangono stabili a 2.632, mentre crescono leggermente i pazienti Covid negli ospedali: ieri erano 43 e oggi sono 44 tra area non critica (39) e terapia intensiva (5).