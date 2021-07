Covid-19, più di 80mila veronesi hanno contratto il virus e si sono negativizzati

Sono diventati più di 80mila i veronesi che hanno contratto il coronavirus e si sono poi negativizzati. Un numero alto se si pensa che i contagiati totali da inizio pandemia non arrivano agli 86mila ma un numero destinato ancora a salire perché purtroppo il virus continua ad infettare. E dopo la breve parentesi del bollettino di ieri, 28 luglio, nell'aggiornamento delle 8 di questa mattina, Verona è tornata ad essere la provincia veneta con il maggior numero di tamponi positivi nell'arco di 24 ore.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 29 LUGLIO 2021

Dal febbraio 2020 e quindi dall'inizio dell'emergenza sono 85.452 i veronesi contagiati dal virus (+228 dalle 8 di ieri mattina). Quelli che sono positivi oggi sono 2.797 (+160 da ieri), mentre i negativizzati sono 80.023 (+67 da ieri mattina). Tra le 8 di ieri e le 8 di questa mattina si è registrato, inoltre, anche un decesso per Covid-19 nel Veronese. Il totale delle vittime è quindi salito a 2.632. Ed è salito da 38 a 41 anche il numero dei positivi ricoverati negli ospedali veronesi (anche se è sceso da 7 a 5 il numero dei pazienti Covid nelle terapie intensive).

Il Veneto ha complessivamente registrato 434.908 tamponi positivi al coronavirus da inizio pandemia e sono 737 i test risultati positivi tra le 8 di ieri e le 8 di oggi. Sono 11.165 i veneti attualmente positivi (+465 dalle 8 di ieri) e 412.102 i negativizzati (+265 in 24 ore). I decessi legati al coronavirus in tutta la regione sono saliti a 11.641 (+7 in 24 ore) mentre i ricoverati sempre connessi al virus sono 165 in tutto il Veneto. I posti letto occupati sono 147 in area non critica (104 positivi e 43 negativizzati) e 18 in terapia intensiva (16 positivi e 2 negativizzati).