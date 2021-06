Covid-19, 8 positivi nelle terapie intensive del Veneto, 0 in quelle veronesi

Nessun paziente Covid ricoverato nelle terapie intensive degli ospedali veronesi. È questo il dato più bello tra quelli contenuti nel bollettino diffuso questa mattina, 29 giugno, dalla Regione Veneto e aggiornato alle ore 8.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN VENETO DELLE ORE 8 DEL 29 GIUGNO 2021

È di 82.242 il numero dei casi di contagio da coronavirus accertati nel Veronese da inizio pandemia (+9 nelle ultime 24 ore), ma è sceso a 261 il numero dei veronesi attualmente positivi al virus (-25 in 24 ore). I veronesi che si sono ammalati e successivamente negativizzati sono saliti a 79.357 (+32 in 24 ore) mentre coloro che si sono ammalati e sono deceduti sono 2.624 (+2 in 24 ore).

Negli ospedali della provincia scaligera non ci sono pazienti Covid in terapia intensiva, ma sono 16 quelli in area non critica: 2 a Borgo Roma, 2 a Borgo Trento, 2 a Legnago, 6 a Villafranca di Verona, 1 a Bovolone e 3 a Negrar. Scesi, infine, a 2 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali di comunità veronesi: 1 a Bussolengo e 1 a San Bonifacio.

In tutto il Veneto, da quando se ne tiene il conto, sono stati registrati 425.371 tamponi positivi al coronavirus (+38 in 24 ore). I veneti attualmente positivi al virus sono 4.608 (-108 in 24 ore), i negativizzati sono 409.148 (+143 in 24 ore) ed i deceduti per Covid-19 sono 11.615 (+3 in 24 ore).

Negli ospedali della regione ci sono 260 pazienti per Covid-19 in area non critica (53 positivi e 207 negativizzati) e 23 in terapia intensiva (8 positivi e 15 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, sono 42 i pazienti per Covid-19, di cui 8 positivi.