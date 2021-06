Covid-19, stabili i ricoverati nel Veronese. Fermo anche il numero dei deceduti

I veronesi attualmente positivi sono 285 e quelli negativizzati sono 79.324. Restano 2.622 i veronesi morti a causa del virus ed i ricoverati sono sempre 13 in area non critica e 2 in terapia intensiva

È un bollettino con dati sostanzialmente stabili, quello che la Regione Veneto ha diffuso questa mattina, 27 giugno, per aggiornare i cittadini sull'emergenza coronavirus.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 27 GIUGNO 2021

Da inizio pandemia, in provincia di Verona, sono stati registrati 82.231 tamponi positivi al coronavirus (+6 dalle 17 di ieri). I veronesi attualmente positivi sono 285 (+5 da ieri pomeriggio) e quelli negativizzati sono 79.324 (+1 da ieri pomeriggio). Restano 2.622 i veronesi deceduti per Covid-19 e non cambia neanche il numero dei ricoverati, sempre 13 in area non critica e 2 in terapia intensiva. E sono 5, infine, i pazienti Covid ricoverati negli ospedali di comunità del Veronese.

In tutto il Veneto, sono 14 i tamponi positivi al coronavirus conteggiati dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina e quindi il totale dei test positivi al coronavirus è salito a 425.313. I veneti attualmente positivi sono 4.712 (+7 da ieri pomeriggio), i negativizzati sono 408.989 (+6 da ieri pomeriggio), mentre i deceduti per Covid-19 sono saliti a 11.612 (+1 da ieri pomeriggio). Questa mattina, sono ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti 265 pazienti in area non critica (di cui 59 positivi) e 27 in terapia intensiva (di cui 11 positivi). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti per Covid-19 sono 43, di cui 10 positivi al virus.