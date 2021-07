In Veneto sempre più bassa la percentuale di ricoverati per Covid rispetto ai positivi

Come era prevedibile, osservando i dati sui contagi di ieri, 25 luglio, il bollettino delle 8 di questa mattina ha certificato il superamento dei 10mila positivi al coronavirus in Veneto e dei 2.500 nella provincia di Verona. Numeri che potrebbero intimorire, ma che in realtà risultano meno preoccupanti perché i ricoverati per Covid-19 rimangono stabili. Questo significa che la percentuale dei ricoverati sul totale dei positivi al virus si fa sempre più piccola.

La provincia di Verona è vicina agli 85mila casi di positività accertati durante tutta la pandemia. I tamponi positivi finora sono stati 84.974 (+133 da ieri mattina). I veronesi positivi al virus oggi sono 2.563 (+112 da ieri), i negativizzati sono 79.780 (+21 da ieri) ed i decessi legati a Covid-19 rimangono 2.631.

I posti letto occupati da pazienti positivi al coronavirus negli ospedali veronesi era 30 alle 8 di ieri mattina e sono diventati 32 alla 8 di questa mattina. Gli ospedali con pazienti Covid sono Borgo Roma (13 pazienti Covid), Borgo Trento (4 pazienti Covid di cui 3 in terapia intensiva), Legnago (1), Villafranca (2 di cui 1 in terapia intensiva), Bovolone (2), Negrar (9 di cui 2 in terapia intensiva) e Peschiera del Garda (1).

In tutta la regione sono stati 407 i test positivi al coronavirus refertati dalle 8 di ieri alle 8 di oggi. In totale i casi di positività sono saliti a 432.823, ma solo 10.081 sono i veneti positivi oggi (+354 da ieri). I negativizzati sono 411.110 (+52 da ieri) ed i deceduti veneti per Covid-19 sono 11.632 (+1 da ieri). E negli ospedali del Veneto i numeri cambiano poco: sono sempre 180 i pazienti ricoverati per Covid-19, di cui 159 in area non critica e 21 in terapia intensiva.