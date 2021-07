Coronavirus, in Veneto quasi 10mila positivi e circa un quarto sono veronesi

Oggi sono 2.451 i positivi in provincia di Verona, rispetto a ieri sono 129 in più. Ma non è cambiato il numero dei deceduti, sempre 2.631 e restano stabili intorno alla trentina i positivi ricoverati

La provincia di Verona è ancora il territorio del Veneto con il maggior numero di contagi e di cittadini positivi al coronavirus in quella che può essere definita come la quarta ondata di Covid-19.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE ORE 8 DEL 25 LUGLIO 2021

Sono 84.841 i tamponi positivi refertati in provincia di Verona dall'inizio della pandemia. Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina sono stati 163 i casi di positività al virus accertati. Sono 2.451 i veronesi attualmente positivi al virus (+129 in 24 ore) ma non è cambiato il numero dei deceduti per Covid-19 (sempre 2.631). Sono dunque saliti a 79.759 i veronesi che, dopo essere stati contagiati, si sono negativizzati (+34 in 24 ore).

Negli ospedali veronesi, i pazienti Covid rimangono sempre stabili intorno alla trentina. Ieri se ne contavano 28 ed oggi sono tornati ad essere 30. E si trovano in queste strutture: 11 all'ospedale di Borgo Roma, 4 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 1 a Legnago, 2 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 9 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Sono 507 i contagiati dal coronavirus scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore e sono quindi saliti a 432.416 i casi di positività al virus conclamati in tutta la regione da quando questa emergenza è cominciata. Sono 9.727 i veneti oggi positivi (ieri erano 9.365, +362) e sono 411.058 i veneti oggi negativizzati (ieri erano 410.913, +145). Fermo a 11.631 il numero dei morti in Veneto per Covid-19. E sono 180 i pazienti per Covid-19 oggi ricoverati negli ospedali regionali. Sono 160 in area non critica (fra cui 61 positivi) e 20 in terapia intensiva (fra cui 15 positivi).