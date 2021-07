Covid-19, da inizio pandemia più di 84mila contagiati in provincia di Verona

Sono 1.799 i veronesi attualmente positivi, fra cui ci sono anche 30 ricoverati in ospedale. I negativizzati sono 79.582 e resta invariato il numero dei deceduti per Covid-19: 2.631

Da quando il Veneto tiene traccia dei casi di positività al coronavirus, sono più di 84mila i veronesi contagiati. E la provincia di Verona continua ad essere il territorio con il maggior numero di nuove infezioni della regione.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 21 LUGLIO 2021

Sono 84.012 i casi di positività al coronavirus registrati nel Veronese da inizio pandemia. Dalle 8 di ieri alle 8 di oggi, i tamponi positivi veronesi sono stati 165. I veronesi attualmente positivi sono 1.799 (+132 da ieri mattina) ed i negativizzati sono 79.582 (+33 in un giorno). Resta invece invariato il numero dei veronesi deceduti per Covid-19 (2.631) ed è addirittura diminuito di uno (da 31 a 30) il numero dei positivi ricoverati negli ospedali veronesi. I pazienti Covid sono così distribuiti sul territorio scaligero: 12 a Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 1 a Legnago, 2 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 6 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

In Veneto, il numero complessivo dei tamponi positivi è salito a 429.845, visto che nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti 457. I veneti attualmente positivi sono 7.782 (+292 da ieri) e quelli che hanno invece superato l'infezione e si sono negativizzati sono 410.435 (+166 in 24 ore). Una buona notizia è che un ricalcolo dei decessi per Covid-19 in Veneto ha ridotto di uno i casi di morte legati al virus (scesi a 11.628). Infine, i ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono 231 in area non critica (tra cui 47 positivi) e 20 in terapia intensiva (tra cui 12 positivi).