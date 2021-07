Covid-19, sale il numero dei veronesi positivi. È il terzo giorno consecutivo

È aggiornato alle 8 di questa mattina, 2 luglio, il bollettino sull'andamento del coronavirus in Veneto. Un bollettino che anche oggi mostra leggere differenze tra la tendenza in provincia di Verona e quella regionale. Mentre il numero dei veneti attualmente positivi al virus continua a scendere, nel Veronese il numero dei cittadini attualmente positivi è salito per il terzo giorno di fila

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 2 LUGLIO 2021

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in provincia di Verona 20 nuovi casi di positività al coronavirus, che aggiunti a tutti quelli passati danno come risultato 82.302. I veronesi positivi oggi sono 289 (+8 da ieri) ed i negativizzati sono 79.386 (+10 in 24 ore). I deceduti per Covid-19 nel Veronese sono saliti a 2.627 (+2 da ieri), mentre negli ospedali per acuti i positivi ricoverati sono scesi a 15 (-2 in 24 ore), di cui 1 in terapia intensiva. Ancora 2 i positivi al virus ricoverati negli ospedali di comunità.

Sempre nell'arco di una giornata, in Veneto sono stati rintracciati con i test a tampone 57 nuovi positivi al coronavirus. In totale, i test che che hanno dato esito positivo da inizio pandemia nel territorio regionale sono 425.535. I veneti attualmente positivi sono 4.570 (-4 da ieri), i negativizzati sono 409.347 (+59 da ieri) ed i deceduti sono 11.618 (+2 da ieri). I ricoverati per Covid-19 negli ospedali per acuti sono 245 in area non critica (di cui 43 positivi) e 15 in terapia intensiva (di cui 5 positivi), mentre i ricoverati per Covid-19 negli ospedali di comunità sono 41, di cui 7 positivi al virus.