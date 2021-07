Covid-19, Verona ancora la provincia con più contagi e più positivi del Veneto

Sono tornate a crescere le infezioni da coronavirus in Veneto e la provincia di Verona resta il territorio con il maggior numero di contagi e di cittadini attualmente positivi.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 17 LUGLIO 2021

Hanno raggiunto quota 83.395 il numero di tamponi positivi registrati in provincia di Verona, 171 rispetto alle 8 di ieri mattina. I veronesi attualmente positivi sono 1.258 (+156 in un giorno) ed i negativizzati sono diventati 79.506 (+14 in 24 ore). I morti connessi a Covid-19 nel Veronese sono 2.631 (+1 da ieri), mentre i ricoverati positivi al virus negli ospedali scaligeri sono 24 (+1 da ieri) e sono così distribuiti: 9 all'ospedale di Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 2 a Legnago, 2 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone e 4 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva).

In Veneto sono 428.171 i casi di positività accertati da inizio pandemia (+424 in un giorno) e sono 6.468 i veneti attualmente positivi (+371 in 24 ore). I negativizzati sono saliti a 410.074 (+50 dalle 8 di ieri) ed i morti per Covid-19 hanno raggiunto gli 11.629 (+3 in un giorno). I ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono 238 in area non critica (di cui 44 positivi) e 17 in terapia intensiva (di cui 10 positivi).