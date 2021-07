Covid-19, tornati più di 5mila i positivi in Veneto. Più di 600 nel Veronese

Sono tornati sopra i 5.000 in Veneto e sopra i 600 nel Veronese i cittadini attualmente positivi al coronavirus. L'aumento dei contagi è sempre più marcato, ma almeno la crescita dei pazienti Covid negli ospedali è più lieve.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNAMENTO DELLE 8 DELL'11 LUGLIO 2021

Dalle 8 di ieri alle 8 di oggi, in provincia di Verona sono stati registrati 53 test positivi al coronavirus, facendo così salire il totale dei contagi accertati da inizio pandemia a 82.720. Sono 638 i veronesi positivi oggi (+49 da ieri mattina), 2.627 i veronesi deceduti per Covid-19 (dato invariato) e 79.455 i negativizzati (+4 da ieri mattina).

Negli ospedali veronesi, i pazienti positivi al coronavirus sono saliti da 16 a 18 in 24 ore e sono così distribuiti: 2 all'ospedale di Borgo Roma, 4 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 2 a Legnago, 4 a Villafranca, 2 a Bovolone e 4 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva). Un solo paziente Covid ricoverato negli ospedali di comunità veronesi, a Bussolengo.

I casi di positivi al coronavirus scoperti in Veneto durante l'emergenza sono saliti a 426.413 (+125 dalle 8 di ieri mattina). I veneti che oggi sono positivi al virus sono 5.008 (+95 in 24 ore), mentre i negativizzati sono 409.784 (+29 in un giorno). E dalle 8 di ieri, si è verificato un solo decesso per Covid-19 (in totale sono 11.621).

Negli ospedali veneti sono 229 i pazienti in area non critica per Covid (di cui 39 positivi) e sono 16 i pazienti in terapia intensiva per Covid (di cui 8 positivi). Negli ospedali di comuni, i pazienti per Covid sono 38, di cui 5 positivi.