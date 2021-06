Quarto giorno consecutivo senza morti per Covid-19 in provincia di Verona

Attualmente, i positivi al virus nel Veronese sono 415, di cui 30 ricoverati in ospedali per acuti e 8 in ospedali di comunità. I negativizzati sono diventati 79.151

Un deceduto in Veneto per Covid-19, nessuno in provincia di Verona. Questa è la differenza più rilevante tra il bollettino delle 17 di ieri, 18 giugno, e l'aggiornamento delle 8 di questa mattina sull'emergenza coronavirus sul territorio regionale.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 19 GIUGNO 2021

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, in provincia di Verona sono stati scoperti 82.185 casi di contagio (+5 da ieri pomeriggio). I veronesi attualmente positivi sono 415 (+2 da ieri pomeriggio) mentre quelli negativizzati sono 79.151 (+3 da ieri pomeriggio). I deceduti per Covid-19 nel Veronese rimangono gli stessi di ieri pomeriggio: 2.619. I pazienti Covid negli ospedali veronesi, invece, scendono dai 31 di ieri pomeriggio ai 30 di questa mattina. Di questi trenta, 6 sono quelli in terapia intensiva. Mentre negli ospedali di comunità veronesi, i pazienti positivi al coronavirus sono 8.

Nella regione Veneto, i contagiati dal coronavirus scoperti da inizio pandemia sono saliti a 424.983 (+44 da ieri pomeriggio). I veneti che oggi sono positivi al virus sono 5.285 (-10 da ieri pomeriggio) mentre i negativizzati sono 408.096 (+53 da ieri pomeriggio). I deceduti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 11.602 (+1 da ieri pomeriggio). E i ricoverati per Covid-19 negli ospedali per acuti della regione sono 294 in area non critica (88 positivi e 206 negativizzati) e 42 in terapia intensiva (20 positivi e 22 negativizzati). Negli ospedali di comunità, i pazienti veneti per Covid sono 48, di cui 14 positivi.