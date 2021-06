Covid, i positivi al virus scendono a 6.880, di cui 787 in provincia di Verona

Non cambia il numero dei deceduti per coronavirus in tutta la regione (11.580), mentre sale il numero dei guariti e resta sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali

Nella notte è cambiata poco la situazione sull'emergenza coronavirus in Veneto. Rispetto alle 17 di ieri, 5 giugno, alle 8 di questa mattina il bollettino regionale segnala poche nuove infezioni, diverse guarigioni e soprattutto nessun nuovo decesso legato a Covid-19.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 6 GIUGNO 2021

In provincia di Verona sono 4 i nuovi positivi registrati dalle 17 di ieri alle 8 di oggi. Il numero complessivo dei tamponi positivi al coronavirus da inizio pandemia è salito a 81.996, ma la maggior parte dei contagiati si è poi negativizzata. I guariti, infatti, sono diventati 78.593 (+7 da ieri pomeriggio), mentre i deceduti rimangono 2.616. Restano dunque solo 787 veronesi attualmente positivi al virus, tre in meno rispetto a ieri pomeriggio.

Negli ospedali per acuti veronesi, i pazienti Covid sono 58 (+2 rispetto a ieri pomeriggio) di cui 12 in terapia intensiva e 46 in area non critica. Negli ospedali di comunità veronese, invece, i pazienti Covid sono 11.

In tutta la regione sono stati superati dall'inizio dell'emegenza i 424mila contagiati. Il totale dei test positivi al virus ha raggiunto i 424.002 (+33 da ieri pomeriggio). I veneti attualmente positivi sono 6.880 (-44 da ieri pomeriggio), mentre i negativizzati sono 405.542 (+77 da ieri pomeriggio). Il numero dei deceduti per Covid-19 in Veneto non cambia e resta 11.580.

Negli ospedali per acuti del Veneto, questa mattina, sono stati contati 576 pazienti per Covid-19. Quelli in terapia intensiva sono 66 (44 positivi e 22 negativizzati) e quelli in area non critica sono 510 (197 positivi e 313 negativizzati). Negli ospedali di comunità regionali, infine, i pazienti per Covid-19 sono 80, di cui 36 positivi.