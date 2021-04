Pazienti Covid in calo nel Veronese: 429 in totale, di cui 63 in terapia intensiva

Anche oggi, 4 aprile, giorno di Pasqua, la Regione aggiorna i cittadini sull'emergenza Covid-19 in Veneto. E lo fa con il bollettino delle 8 di questa mattina, il quale mostra alcune differenze rispetto al report che lo ha preceduto, alle 17 di ieri.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina, in provincia di Verona sono stati scoperti 145 nuovi casi di contagio da coronavirus, facendo così salire il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a 73.896. Attualmente, però, i positivi che vivono nel Veronese sono 6.630 (+70 da ieri pomeriggio) e coloro che si sono negativizzati sono 64.813 (+69 da ieri pomeriggio). Cambia purtroppo anche il numero dei deceduti positivi a Covid-19, saliti a 2.453 (+6 da ieri pomeriggio). Diminuiscono, infine, i ricoverati negli ospedali per acuti veronesi. Ieri sera erano 437 e sono scesi a 425: in terapia intensiva sono 63 i pazienti Covid, mentre negli altri reparti sono 362. Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti Covid sono 34.

CORONAVIRUS IN VENETO. In tutta la regione sono 785 i nuovi positivi al virus trovati tra le 17 di ieri e le 8 di oggi. E sono 388.786 i veneti di cui è stato accertata il contagio. In Veneto in questo momento 37.467 cittadini che sanno di essere positivi al coronavirus (+78 da ieri pomeriggio), mentre sono 340.581 i negativizzati (+696 da ieri pomeriggio). I positivi a Covid-19 deceduti in Veneto sono diventati 10.738 (+11 da ieri pomeriggio). I numeri della pressione ospedaliera generata dal coronavirus sono: 2.235 ricoverati, di cui 297 in terapia intensiva (282 positivi e 15 negativizzati) e 1.938 ricoverati negli altri reparti (1.680 positivi e 258 negativizzati). Negli ospedali di comunità del Veneto, infine, ci sono 209 pazienti a causa del virus, 181 positivi e 28 negativizzati).

