Coronavirus in provincia di Verona, i positivi sono tornati più di duemila

Sono tornati ad essere più di 2mila i cittadini della provincia di Verona attualmente positivi al coronavirus, ma restano sempre una trentina i ricoverati negli ospedali e sono passate altre 24 ore senza morti veronesi per Covid-19.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 22 LUGLIO 2021

Nell'aggiornamento di ieri mattina erano 84.012 i casi di positività al coronavirus registrati nel Veronese da inizio pandemia. Alle 8 di oggi, i casi di positività sono saliti a 84.274, quindi +262 in 24 ore. I veronesi positivi oggi sono 2.023 (+224 in un giorno) mentre i negativizzati sono 79.620 (+38 da ieri). I deceduti veronesi per Covid-19 rimangono 2.631 ed i pazienti Covid negli ospedali veronesi sono passati dai 30 di ieri ai 31 di oggi. I positivi al virus negli ospedali si trovano: a Borgo Roma (14 in area non critica), a Borgo Trento (3 in area non critica e 2 in terapia intensiva), a Legnago (1 in area non critica), a Villafranca (1 in area non critica e 1 in terapia intensiva), a Bovolone (2 in area non critica, a Negrar (5 in area non critica e 1 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (1 in area non critica).

In Veneto sono stati superati i 430mila tamponi positivi al coronavirus da febbraio 2020. Il numero complessivo dei contagiati è di 430.664 (+819 da ieri), ma oggi risultano positivi solo 8.462 (+680 da ieri). I deceduti per Covid-19 in Veneto sono 11.629 (+1 da ieri) ed i negativizzati sono 410.573 (+138 da ieri). Negli ospedali del Veneto sono saliti da 231 a 247 i pazienti Covid in area non critica (62 i pazienti positivi al virus) ma sono scesi da 20 a 18 i pazienti ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva (10 quelli positivi).