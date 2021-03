Covid, provincia di Verona vicina ai 70mila contagiati dall'inizio dell'emergenza

Quasi 70mila contagiati accertati nel Veronese e quasi 365mila in tutto il Veneto. Soglie che probabilmente oggi, 20 marzo, potrebbero essere superate, vista la rapidità con cui crescono i contagi. Se saranno superate, lo sapremo nell'aggiornamento delle 17 di questo pomeriggio, perché nel bollettino delle 8 di stamane i dati sono questi:

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Con 361 nuovi casi positivi scoperti dalle 17 di ieri, il totale dei veronesi di cui è stato accertato il contagio da coronavirus è salito a 69.513. Alle 8, risultano positivi nel Veronese 5.782 cittadini (+215 da ieri pomeriggio) mentre i negativizzati sono 61.340 (+144 da ieri pomeriggio). I decessi di cittadini colpiti da Covid-19 sono saliti a 2.391, due in più rispetto al precedente aggiornamento. Rispetto a ieri pomeriggio, i pazienti Covid occupano un posto letto in meno negli ospedali veronesi. In totale sono 348 i positivi al virus ricoverati, di cui 47 in terapia intensiva e 301 negli altri reparti. Negli ospedali di comunità, invece, i positivi ricoverati nel Veronese sono 11.

COVID-19 IN VENETO. Sono 364.969 i positivi al coronavirus che dall'inizio dell'emergenza sono stati scoperti in tutta la regione (+1807 da ieri pomeriggio). Alle 8 di questa mattina, si contano in Veneto 38.333 positivi (+713 da ieri pomeriggio) e 316.298 negativizzati (+1.078 da ieri pomeriggio). Aggiornato, purtroppo, anche il conto dei decessi per Covid-19, salito a 10.338 (+16 da ieri pomeriggio). Negli ospedali per acuti del Veneto ci sono 226 pazienti in terapia intensiva a causa del coronavirus (205 sono positivi, gli altri negativizzati) mentre negli altri reparti ci sono 1.372 pazienti Covid con 260 negativizzati (totale 1.632). Negli ospedali di comunità, i pazienti Covid sono 128, con 27 negativizzati (totale 155).

