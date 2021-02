Pazienti Covid ancora in calo negli ospedali, ma fuori i contagi crescono

A causa di un problema informatico, la Regione Veneto non ha diffuso il bollettino sull'emergenza coronavirus delle 17 di ieri, 26 febbraio. L'aggiornamento delle 8 di questa mattina, quindi, mostra le differenze tra la situazione attuale e quella registrata 24 ore fa.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. In un giorno ci sono stati 212 nuovi casi di contagio da coronavirus nel Veronese. Il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 63.707. I veronesi attualmente positivi sono 2.281 (+90 dalle 8 di ieri) mentre i guariti sono 59.121 (+121 da ieri). In 24 ore, si è verificato un decesso per Covid-19 e dunque i morti totali legati alla pandemia sono diventati 2.305. Lottano per guarire, invece, 147 (-7 da ieri pomeriggio) veronesi positivi al coronavirus, ricoverati in ospedali per acuti e così distribuiti: 18 a Borgo Roma, 24 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 8 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 80 a Villafranca di Verona (di cui 10 in terapia intensiva), 8 a Negrar e 6 a Peschiera del Garda. Meno gravi le condizioni dei positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali di comunità veronesi. In totale sono 11 (dato invariato da ieri): 2 a Bovolone e 9 a Bussolengo.

COVID-19 IN VENETO. Il numero di test positivi al coronavirus eseguiti in tutta la regione è 332.736, di questi 1.285 sono stati processati nelle ultime 24 ore. Sono 24.032 (+593 in un giorno) i veneti in isolamento perché positivi al virus, mentre sono 298.867 i guariti (+669 in un giorno). I deceduti positivi al coronavirus in Veneto sono 9.837 (+23 in un giorno). Negli ospedali per acuti di tutta la regione sono 1.323 i ricoverati legati al coronavirus, 1.187 in area non critica (di cui 776 positivi) e 136 in terapia intensiva (di cui 107 positivi). Negli ospedali di comunità del Veneto, invece, i ricoverati per Covid-19 sono 148, di cui 112 positivi.

