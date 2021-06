Coronavirus, nuovi contagi in Veneto ma nessuno in provincia di Verona

Situazione Covid-19 invariata nel Veronese dove i positivi restano 285, di cui 15 ricoverati negli ospedali per acuti (13 in area non critica e 2 in terapia intensiva) e 5 negli ospedali di comunità

Coronavirus in provincia di Verona, la situazione non cambia. Il bollettino delle 17 di oggi, 27 giugno, è identico a quello delle 8 di questa mattina. Gli unici cambiamenti si registrano solo nel resto del Veneto.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 27 GIUGNO 2021

Nessun cambiamento nel Veronese, dove il numero totale dei contagi accertati da inizio pandemia è di 82.231. I veronesi attualmente positivi sono 285, i negativizzati sono 79.324 ed i deceduti per Covid-19 sono 2.622. I ricoverati negli ospedali per acuti positivi al coronavirus rimangono 13 in area non critica e 2 in terapia intensiva. E 5 restano i positivi al virus presenti negli ospedali di comunità veronesi.

Qualche novità, invece, in Veneto. Da quando vengono conteggiati, i tamponi positivi al coronavirus in tutta la regione sono saliti a 425.322 (+9 da questa mattina). I veneti che oggi sono positivi al virus sono 4.711 (-1 da questa mattina) ed i negativizzati sono 408.999 (+10 da questa mattina). Stabili a 11.612 i morti in Veneto per Covid-19 ed invariata la presenza di pazienti Covid negli ospedali per acuti e negli ospedali di comunità.