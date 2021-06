Coronavirus in provincia di Verona, scendono i positivi: sono meno di 300

Sono diventati meno di 300 i veronesi attualmente positivi al coronavirus, un numero che continua a scendere anche nel resto della regione nonostante i nuovi casi di contagio.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 25 GIUGNO 2021

L'aggiornamento delle 8 di questa mattina indicava ancora 304 veronesi attualmente positivi al coronavirus. Nel bollettino delle 17 questo numero è sceso a 288 (-26). I nuovi casi di contagio registrate tra le 8 e le 17 di oggi, nel Veronese, sono 4 ed il numero totale dei veronesi contagiati dal virus durante tutta l'emergenza è salito a 82.217. Coloro che poi si sono negativizzati sono diventati 79.308 (+30 da questa mattina), mentre resta fermo a 2.621 il numero dei veronesi deceduti per Covid-19.

I positivi veronesi ricoverati in ospedale sono 18, di cui 3 in terapia intensiva e 15 in area non critica. Negli ospedali di comunità veronesi, invece, i pazienti Covid sono 6.

In tutto il Veneto, la conta dei test positivi al coronavirus da inizio pandemia è arrivata a 425.248 (+16 da questa mattina), ma fra questi solo 4.720 test si riferiscono a cittadini attualmente positivi (-50 da questa mattina). Sono 408.918 i veneti che dopo aver scoperto di essere positivi al virus si sono poi negativizzati (+64 da questa mattina). Mente i morti in Veneto connessi a Covid-19 sono saliti a 11.610 (+2 da questa mattina).

Negli ospedali regionali i pazienti per Covid-19 sono 268 in area non critica (62 positivi e 206 negativizzati) e 28 in terapia intensiva (11 positivi e 17 negativizzati). Negli ospedali di comunità, i pazienti per Covid-19 sono 45, fra cui 11 positivi al virus.