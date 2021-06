Covid-19 in Veneto, in 24 ore: meno malati, più guariti e pochi nuovi contagi

E per fortuna capitano sempre più spesso giornate come quella di oggi, in cui nei due bollettini diffusi dalla Regione Veneto non si registrano vittime connesse al virus

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 24 GIUGNO 2021

Rispetto al bollettino delle 8 di questa mattina, ci sono 3 veronesi che hanno scoperto di essere positivi al coronavirus. Salgono così a 82.206 i casi di contagio complessivamente accertati nel Veronese, dove però sono solo 306 (-7 da questa mattina) i cittadini attualmente positivi. I negativizzati sono diventati 79.279 (+10 da questa mattina), mentre restano 2.621 i deceduti positivi al virus.

Negli ospedali per acuti veronesi ci sono 17 pazienti positivi al coronavirus (14 in area non critica e 3 in terapia intensiva). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti Covid sono 6.

In tutto il Veneto, i tamponi positivi al coronavirus da inizio pandemia sono saliti a 425.208 (+11 da questa mattina), ma non salgono i veneti che attualmente sono positivi, che sono 4.780 (-47 da questa mattina), e non salgono neanche i veneti deceduti per Covid-19 (fermi a 11.608). Cresce, invece, il numero dei negativizzati, diventati ormai 408.820 (+58 da questa mattina).

Negli ospedali per acuti del territorio regionale i pazienti per Covid sono 268 in area non critica (di cui 60 positivi e gli altri negativizzati) e 28 in terapia intensiva (di cui 11 positivi). Infine, negli ospedali di comunità sono 45 i pazienti per Covid-19, di cui 11 positivi.