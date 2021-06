Meno di 20 pazienti Covid negli ospedali veronesi. In terapia intensiva sono 4

Sono meno di 20 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali della provincia di Verona e rappresentano una piccola parte dei 315 veronesi attualmente positivi al virus. Rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina, 23 giugno, il bollettino delle 17 non mostra grandi cambiamenti per quel che riguarda l'emergenza Covid-19 in Veneto, emergenza sempre meno preoccupante.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 23 GIUGNO 2021

Da inizio pandemia, in provincia di Verona sono stati individuati 82.202 contagiati dal coronavirus (+2 dalle 8 di questa mattina) ma i positivi di oggi sono 315 (-13 da questa mattina). I contagiati che si sono poi negativizzati sono saliti a 79.265 (+15 da questa mattina), mentre restano 2.622 i deceduti per Covid-19 nel Veronese. I ricoverati positivi al virus, invece, sono 18, di cui 4 in terapia intensiva e 14 in area non critica. Negli ospedali di comunità, infine, i positivi ricoverati sono 7.

Dalle 8 alle 17 di oggi si sono aggiunti 10 nuovi test positivi al coronavirus eseguiti in tutto il territorio veneto, dove i contagiati da inizio pandemia sono saliti a 425.172. I veneti attualmente positivi sono 4.850 (-46 da questa mattina) ed i negativizzati sono 408.711 (+56 da questa mattina). Nessun nuovo decesso da questa mattina in Veneto è stato ricondotto a Covid-19 e quindi il numero delle vittime del virus rimane 11.611. Negli ospedali per acuti del Veneto ci sono 270 pazienti per Covid in area non critica (66 positivi e 204 negativizzati) e 32 pazienti per Covid in terapia intensiva (13 positivi e 19 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti per Covid sono 42, fra cui 11 positivi.