Coronavirus, i positivi in Veneto sono meno di 5mila e nel Veronese 329

Sono diventati meno di 5mila i veneti attualmente positivi al coronavirus ed il numero dei positivi a virus continua a scendere anche in provincia di Verona.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 22 GIUGNO 2021

In provincia di Verona, sono stati contati 82.197 casi di contagio dall'inizio dell'emergenza coronavirus (+7 dalle 8 di questa mattina), ma i veronesi attualmente positivi sono 329 (-21 da questa mattina) ed i negativizzati sono 79.247 (+28 da questa mattina). I deceduti per Covid-19 in provincia di Verona rimangono 2.621, numero invariato da 24 ore. I pazienti positivi negli ospedali per acuti sono 17 in area non critica e 4 in terapia intensiva, mentre quelli negli ospedali di comunità sono 7.

In Veneto, i tamponi che hanno avuto esito positivo al coronavirus durante tutta l'emergenza sono 425.124 (+11 da questa mattina). I veneti attualmente positivi sono 4.933 (-119 da questa mattina) ed i negativizzati sono 408.581 (+129 da questa mattina). E purtroppo da questa mattina è stato registrato un nuovo decesso per Covid-19 in Veneto. Sono così diventati 11.610 i morti legati al virus contati in tutta la pandemia. Negli ospedali regionali i pazienti per Covid sono 286 in area non critica (73 positivi e 213 negativizzati) e 32 in terapia intensiva (13 positivi e 19 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti positivi sono 11 e 31 i negativizzati.