Covid, un nuovo morto nel Veronese, ma negli ospedali i positivi sono 23

Nessun nuovo positivo al coronavirus è stato scoperto in provincia di Verona. Anzi, dal ricalcolo svolto questo pomeriggio, 21 giugno, è emerso che in passato erano stati conteggiati in eccesso 4 tamponi positivi al virus.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 21 GIUGNO 2021

Nel Veronese, dunque, il numero dei tamponi positivi al coronavirus registrati da inizio pandemia torna indietro a 82.186 (-4 dalle 8 di questa mattina). I veronesi positivi al virus sono oggi 352 (-46 da questa mattina) ed i negativizzati sono 79.213 (+41 da questa mattina). Purtroppo, c'è una nuova vittima di Covid-19 nel Veronese, dove da inizio pandemia sono deceduti 2.621 positivi al virus. Scendono, infine, a 23 i pazienti Covid negli ospedali per acuti della provincia di Verona: 4 in terapia intensiva e 19 in area non critica. Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti Covid veronesi sono 9.

Tenendo conto di tutti i riconteggi, sono 5 tamponi positivi al coronavirus registrati in Veneto dalle 8 di questa mattina alle 17 di questo pomeriggio. In totale sono 425.022, ma solo 5.087 (-113 da questa mattina) veneti sono attualmente positivi. I negativizzati sono saliti a 408.327 (+113 da questa mattina) e i morti veneti per Covid-19 sono diventati 11.608 (+5 da questa mattina). I ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono 288 in area non critica (di cui 79 positivi) e 36 in terapia intensiva (di cui 15 positivi). Mentre negli ospedali di comunità della regione ci sono 13 pazienti positivi al virus e 32 negativizzati.