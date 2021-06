Positivi al coronavirus nel Veronese scesi a 444, di cui 32 ricoverati in ospedale

I deceduti per Covid-19 rimangono 2.619 in provincia di Verona, mentre i negativizzati salgono a 79.103 (+25 da questa mattina). Dieci i pazienti Covid negli ospedali di comunità veronesi

Tanti guariti, pochi nuovi contagiati e nessun deceduto. Continua ad essere questa la tendenza del coronavirus in Veneto. Una tendenza buona perché mostra un virus che c'è ma che è sempre meno presente sul territorio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 17 GIUGNO 2021

Da quando la Regione Veneto tiene conto dei tamponi positivi al coronavirus, in provincia di Verona ne sono stati registrati 82.166 (+4 da questa mattina e +13 in 24 ore), ma attualmente i veronesi positivi sono solo 444 (-21 da questa mattina). I deceduti per Covid-19 nel Veronese rimangono 2.619, mentre i negativizzati salgono a 79.103 (+25 da questa mattina).

I ricoverati negli ospedali veronesi dai 35 delle 8 di questa mattina ai 32 di questo pomeriggio e sono così distribuiti: 5 a Borgo Roma, 7 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 6 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 8 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva) e 6 a Negrar. Stabile invece a 10 il numero dei pazienti Covid negli ospedali di comunità veronesi: 1 a Valeggio sul Mincio, 1 a San Bonifacio e 8 a Bussolengo.

La tendenza nel Veronese è identica a quella del Veneto dove i casi di positività al virus finora accertati sono stati 424.875 (+22 da questa mattina e +58 in 24 ore), ma i casi di positività attuali sono 5.440 (-67 da questa mattina). Non cambia il numero delle vittime di Covid-19 in regione (11.601), mentre aumenta il numero dei negativizzati, diventati 407.834 (+89 da questa mattina).

I pazienti per Covid-19 nelle terapie intensive del Veneto sono 44 (di cui 23 positivi), mentre quelli negli altri reparti sono 318 (di cui 104 positivi). Negli ospedali di comunità veneti, i pazienti per Covid-19 sono 50, di 16 positivi.