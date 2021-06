Coronavirus, quarto giorno consecutivo senza vittime nel Veronese

Quarto giorno consecutivo senza vittime di Covid-19 nel Veronese. Anche nel bollettino delle 17 di oggi, i decessi veronesi correlati al coronavirus sono rimasti 2.618.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 12 GIUGNO 2021

Da inizio pandemia, i contagiati dal coronavirus accertati in provincia di Verona sono saliti a 82.107 (+14 dalle 8 di stamane, +20 in 24 ore), ma è in discesa la tendenza dei veronesi attualmente positivi al virus. Oggi pomeriggio se ne contano 523 (+1 da questa mattina, ma -13 in 24 ore). Fermi a 2.618 i morti veronesi per Covid-19, salgono invece a 78.966 i negativizzati (+13 da questa mattina, +33 in 24 ore).

Negli ospedali veronesi sono 44 i ricoverati totali: 6 a Borgo Roma, 11 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 9 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 9 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva) e 7 a Negrar. E non cambia il numero dei pazienti Covid neanche negli ospedali di comunità veronesi, dove i ricoverati positivi al virus sono 8 e tutti a Bussolengo.

Durante tutta l'emergenza Covid, in Veneto sono stati finora contati 424.558 tamponi positivi al virus (+30 da questa mattina, +71 in 24 ore). Attualmente risultano positivi al virus 5.886 veneti (-44 da questa mattina) e risultano deceduti per Covid-19 11.600 veneti (dato invariato da questa mattina). I negativizzati sono invece cresciuti, diventando 407.072 (+74 da questa mattina).

Negli ospedali per acuti della regione sono 54 i pazienti per Covid-19 in terapia intensiva (di cui 29 positivi) e 394 i pazienti per Covid-19 in area non critica (di cui 136 positivi). Mentre negli ospedali di comunità il loro numero è di 59 (di cui 23 positivi).