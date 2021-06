Coronavirus, in provincia di Verona i positivi sono scesi sotto quota 600

L'ultimo aggiornamento della Regione ne ha contati 581, di cui 47 ricoverati in ospedali per acuti e 9 in ospedali di comunità. I veronesi morti per Covid-19 restano 2.618, mentre i negativizzati sono saliti a 78.869

I nuovi casi di contagio da coronavirus nel Veronese si contano ormai con le dita delle mani e continuano ad essere inferiori alle guarigioni. E così il numero dei veronesi positivi al virus è sceso oggi, 10 giugno, sotto quota 600.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 10 GIUGNO 2021

Dall'inizio dell'emergenza, in provincia di Verona, sono stati registrati 82.068 casi di positività al coronavirus (+3 da questa mattina, +6 in 24 ore), ma i veronesi attualmente positivi sono solo 581 (-19 da questa mattina, -35 in 24 ore). Il numero dei morti per Covid-19 resta 2.618, invariato da martedì scorso. Mentre i negativizzati sono saliti a 78.869 (+22 da questa mattina, +41 in 24 ore).

Rimane, infine, fermo a 47 il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi: 5 a Borgo Roma, 12 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 9 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 11 a Villafranca di Verona (di cui 2 in terapia intensiva) e 7 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva). Salgono, invece, a 9 i pazienti Covid negli ospedali di comunità veronesi: 1 a Bovolone e 8 a Bussolengo.

In tutto il Veneto sono diventati 424.405 i casi di positività al coronavirus fin qui contabilizzati dalla Regione dal febbraio 2020 (+21 da questa mattina, +63 in 24 ore). I veneti attualmente positivi sono diventati 6.118 (-67 da questa mattina, -123 in 24 ore) e nessun positivo al coronavirus è deceduto da questa mattina. Quindi le vittime di Covid-19 in Veneto restano 11.596. Cresce il numero dei negativizzati, che alle 17 di questo pomeriggio erano 406.691 (+88 da questa mattina, +182 in 24 ore).

I ricoverati per Covid-19 in Veneto sono 60 in terapia intensiva (34 positivi e 26 negativizzati) e 438 in area non critica (152 positivi e 286 negativizzati). Infine, negli ospedali di comunità della regione, i pazienti per coronavirus sono 66, di cui 25 positivi.