Scesi sotto i 60mila i veneti oggi positivi al coronavirus. E calano anche i ricoverati

La prossima settimana comincerà con il Veneto in zona bianca e con un nuovo vaccino anti-Covid, quello di Novavax, a disposizione. E, se non ci saranno imprevisti, comincerà anche con meno di 10mila positivi al coronavirus attualmente residenti nel Veronese, mentre in tutta la Regione i positivi sono già scesi sotto i 60mila.

Scarica qui il bollettino su contagi e ricoveri per Covid-19 in Veneto aggiornato alle 8 del 26 febbraio 2022

Rispetto al bollettino di ieri, quello di oggi mostra 638 nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Verona. I casi totali sono così saliti a 252.688 ma quelli attivi oggi sono solo 10.174 (-480 in un giorno). I restanti casi si sono conclusi con il decesso del paziente (2.982 da inizio pandemia e +3 in 24 ore) o con la sua guarigione (239.532 in tutto, +1.115 rispetto a ieri). Calano ancora da 165 a 159 i pazienti positivi al virus e ricoverati negli ospedali veronesi. Sono 18 i pazienti a Borgo Roma, 47 quelli a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 23 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 19 a San Bonifacio (di cui 2 in terapia intensiva), 14 a Villafranca, 6 a Marzana, 17 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 6 a Negrar, 4 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva) e 4 al Centro Riabilitativo Veronese.

In Veneto, il numero totale dei contagi da coronavirus è salito a 1.325.721 (+4.183 nelle ultime 24 ore), però il numero dei veneti attualmente positivi è sceso a 58.890 (-1.764 da ieri). Merito delle guarigioni, diventate da inizio pandemia 1.253.017 (+5.935 da ieri) anche se nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 12 decessi per Covid (13.814 dall'inizio della pandemia). I ricoverati per Covid negli ospedali della regione sono 1.058 in area non critica e 96 in terapia intensiva.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid eseguite in Veneto fino al 25 febbraio 2022

Passando alle vaccinazioni anti-Covid, ieri il Veneto è tornato sopra le 10mila vaccinazioni in un giorno (11.036) grazie alle terze dosi che sono state 9.293. Prima dose di vaccino, invece, per 257 cittadini e seconda dose per i restanti 1.486. Con le vaccinazioni di ieri, sono diventati 4.002.078 i veneti che hanno ricevuto almeno una dose e 3.075.147 quelli vaccinati con tre dosi. La campagna vaccinale ha dunque riguardato finora l'82,5% dei residenti in Veneto (89,2% tra gli over 12 e 32,7% tra i 5 e gli 11 anni).

Nel Veronese risulta ormai vaccinato da Aoui di Verona e Ulss 9 Scaligera l'82% dei residenti in provincia. Le vaccinazioni di ieri sono state 3.181, quelle totali 2.029.696.