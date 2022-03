Covid: continua aumento dei ricoveri, ma crescita dei ricoveri meno costante

Rimane leggera ma costante la crescita dei positivi al coronavirus in Veneto. Una costanza che non si registra nelle ospedalizzazioni dove i posti letto Covid occupati aumentano e diminuiscono a giorni alterni.

Contagi e ricoveri per Covid-19 in Veneto, scarica qui il report del 27 marzo 2022

Alle 8 di questa mattina, 27 marzo, in provincia di Verona sono stati raggiunti i 273.186 test positivi al coronavirus da inizio pandemia (+783 nelle ultime 24 ore). Risultano attualmente positivi al virus 10.432 veronesi (+34 da ieri), mentre rimane fermo a 3.026 il numero di vittime veronesi. I negativizzati sono saliti a 259.728 (+749 da ieri). Scesi da 83 a 81, i pazienti Covid negli ospedali veronesi. Sono: 22 a Borgo Roma, 17 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 17 a Legnago, 2 a San Bonifacio, 2 a Villafranca, 5 a Bussolengo, 10 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 5 a Peschiera del Garda e 1 al Centro Riabilitativo Veronese.

Questi, invece, i dati riferiti a tutta la regione. Il totale dei tamponi con esito positivo è di 1.463.474 (+4.881 in 24 ore). I veneti oggi positivi sono 75.870 (+63 da ieri). I morti per Covid-19 in Veneto sono diventati 14.104 (+4 da ieri) ed i guariti sono 1.373.500 (+4.814 da ieri). I ricoverati per Covid-19 in area non critica sono 735 (di cui 458 positivi) e quelli in terapia intensiva sono 56 (di cui 24 positivi).

Vaccinazioni anti-Covid in Veneto, scarica qui il report del 27 marzo 2022

La campagna vaccinale anti-Covid procede ormai con molta lentezza. Nella giornata di ieri sono state 7.086 le somministrazioni totali fra prime dosi (199), seconde dosi (795) e dose addizionale (6.092). E fra le inoculazioni di ieri, quelle eseguite nel Veronese sono state 1.269.

L'82,7% dei veneti (4.011.627) hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Mentre i veneti che hanno ricevuto la terza dose sono 3.213.953 (66,2%).