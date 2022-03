Coronavirus in Veneto: crescono i contagiati ed i vaccinati, non i ricoverati

Il nuovo aumento dei cittadini veneti positivi al coronavirus ancora non si fa sentire negli ospedali dove i pazienti Covid continuano a scendere.

Nel bollettino regionale delle 8 di questa mattina, 20 marzo, il numero dei test risultati positivi al virus da inizio pandemia in Veneto è salito a 1.419.645 (+4.656 da ieri). I veneti oggi positivi sono 66.408 (+1.030 da ieri), i negativizzati sono 1.339.198 (+3.623) ed i deceduti per Covid-19 sono diventati 14.039 (+3 da ieri).

Le cifre regionali contengono anche quelle della provincia di Verona che sono: 266.497 tamponi positivi al coronavirus da inizio pandemia (+666 da ieri), 8.958 veronesi attualmente positivi al virus (+129 da ieri), 254.519 negativizzati (+536 da ieri) e 3.020 morti per Covid-19 (+1 da ieri).

Negli ospedali del Veneto sono scesi a 728 i pazienti per Covid-19 in area non critica (410 positivi e 318 negativizzati) e 59 quelli in terapia intensiva (27 positivi e 32 negativizzati).

I positivi negli ospedali veronesi, invece, sono: 15 a Borgo Roma, 20 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 16 a Legnago, 1 a San Bonifacio in terapia intensiva, 2 a Villafranca, 7 a Bussolengo, 7 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 6 a Peschiera del Garda e 1 al Centro Riabilitativo Veronese.

Scarica qui il report su contagi e ricoveri per Covid-19 in Veneto del 20 marzo 2022

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid eseguite in Veneto fino al 19 marzo 2022

Le vaccinazioni anti-Covid vanno avanti a ritmi blandi. Ieri, le somministrazioni sono state 7.315, sommando 229 prime dosi con 733 seconde dosi e 6.353 terze dosi.

Sono 4.010.194 i veneti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre quelli che hanno ricevuto le due dosi più il booster sono 3.187.618.

Con i centri vaccinali sempre più ridimensionati, in provincia di Verona le vaccinazioni anti-Covid di ieri sono state 1.108 e quelle totali 2.059.703. Circa l'82,1% dei veronesi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e si stima che il 64% di chi vive nel Veronese abbia una copertura vaccinale garantita da tre dosi.