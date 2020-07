Covid-19, in 24 ore +200 contagiati in Veneto ed un nuovo deceduto

Due questa mattina e due questa sera. Sommati fanno 4 nuovi contagiati dal coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Verona. Nello stesso arco di tempo, in tutto il Veneto i contagiati dal virus sono stati 200.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. L'aggiornamento delle 17 di oggi, 30 luglio, non mostra grandi cambiamenti rispetto al report delle 8. I veronesi risultati positivi al test a tampone sono complessivamente 5.202 (+2 rispetto a questa mattina), mente un altro riconteggio dei negativizzati ha fatto salire di 3 unità il numero dei veronesi attualmente positivi al virus. Gli attualmente positivi sono dunque 75, mentre in negativizzati sono 4.539. Sempre 588 di deceduti veronesi per Covid-19.

Non cambia neanche il numero dei ricoverati positivi al coronavirus, che sono sempre 4 e tutti isolati nei reparti non critici dell'ospedale di Borgo Roma, a Verona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CORONAVIRUS IN VENETO. Il cambiamento è meno marcato rispetto a quello a tre cifre di questa mattina, ma è comunque alto. In nove ore sono stati trovati 87 nuovi veneti positivi al virus, la maggior parte dei quali nel Trevigiano. Sono 20.090 i tamponi positivi complessivamente processati in regione, mentre sono 976 i cittadini veneti attualmente positivi al virus. Purtroppo, è stato registrato anche un nuovo deceduto per Covid-19 (ora il totale è 2.074), mentre i negativizzati sono 17.040.

Ancora un aumento fra i ricoverati per Covid-19 negli ospedali regionali. Stabili i malati in terapia intensiva (6, di cui 3 positivi e 3 negativizzati), mentre passano da 116 a 122 i ricoverati in area non critica (35 positivi e 87 negativizzati).

Allegati