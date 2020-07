Coronavirus: a Verona i contagi non sono cessati, nessun nuovo morto

Il coronavirus continua a diffondersi in modo molto lento ma costante in Veneto ed anche nel Veronese. Anche l'aggiornamento delle 8 di oggi, 25 luglio, mostra una crescita dei contagi rispetto all'ultima rilevazione di ieri.

IN PROVINCIA DI VERONA. Dalle 17 di ieri alle 8 di oggi, tre nuovi tamponi positivi sono stati conteggiati tra i cittadini scaligeri. Il totale è dunque salito a 5.193 ed anche il totale dei veronesi positivi è aumentato, passando da 58 a 62. Oltre ai tre nuovi positivi si è aggiunto un negativizzato conteggiato male in precedenza. Quindi il numero dei negativizzati è diventato 4.546. Mentre i morti veronesi per Covid-19 sono rimasti 585.

Non cambia nulla nel conto dei ricoverati per coronavirus negli ospedali veronesi. I positivi al virus sono sempre quattro, tre dei quali ricoverati a Borgo Roma (di cui uno in terapia intensiva) ed uno a Peschiera del Garda.

NEL VENETO. I numeri della provincia di Verona si aggiungono a quelli delle altre province venete, offrendo un quadro non più in miglioramento. Ci sono, infatti, 19 contagiati in più rispetto a ieri pomeriggio. Il numero dei tamponi positivi è quindi salito a 19.790. Tra i veneti attualmente positivi la crescita è stata di 10 unità, da 695 a 705. Invariato il numero dei deceduti: 2.064. Ciò significa che ci sono 9 negativizzati in più (17.021).

I ricoverati negli ospedali veneti diminuiscono ancora, da 116 a 115 nelle aree non critiche (fra cui 30 positivi). In terapia intensiva ci sono sempre 7 pazienti, ma solo uno di loro è ancora positivo.

Infine, nel report sugli isolamenti domiciliari, aggiornato sempre alle 8 di oggi, si legge che gli isolati in provincia di Verona sono 604, mentre in tutto il Veneto sono 2.764.

