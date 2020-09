Coronavirus: dieci nuovi contagiati veronesi, ma c'è un calo dei positivi

Salgono i ricoverati, diminuiscono i cittadini positivi al virus, restano stabili i decessi. Queste le principali differenze tra l'aggiornamento delle 8 e l'aggiornamento delle 17 di oggi, 24 settembre, sull'emergenza coronavirus in provincia di Verona.

COVID-19 NEL VERONESE. Tra questa mattina e questo pomeriggio sono stati segnalati 10 nuovi casi di contagio tra Verona e provincia, facendo salire a 6.341 il numero complessivo di veronesi che sono stati infettati dal virus. I residenti nel territorio scaligero attualmente positivi sono 639 (-15 rispetto a stamattina), mentre i deceduti per Covid-19 sono rimasti 599. Questo significa che il numero dei negativizzati è salito in modo significativo passando da 5.078 a 5.103. Crescono, però, anche i ricoverati. I positivi negli ospedali veronesi sono cresciuti da 44 a 48: a Borgo Roma sono 22 (di cui 1 in terapia intensiva), a Borgo Trento 1, a Legnago 9 (di cui 2 in terapia intensiva), a San Bonifacio 3, a Villafranca 6, a Negrar 4 (di cui 1 in terapia intensiva) e a Peschiera 3.

COVID-19 IN VENETO. I dati della provincia di Verona sono stati comunicati dalla Regione insieme a quelli delle altre province. In Veneto, tra le 8 e le 17 di oggi, ci sono stati 47 nuovi casi di contagio (in totale i contagi da febbraio sono stati 26.449). Sono 3.272 i veneti attualmente positivi al coronavirus, numero invariato rispetto a questa mattina. Purtroppo sono cresciuti i decessi per Covid-19 in Veneto, da 2.169 a 2.171, ma ancor di più sono cresciuti i negativizzati, da 20.961 a 21.006. Infine, i ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneto sono scesi di una unità. In terapia intensiva sono 23 (di cui 18 positivi), mentre negli altri reparti sono 196 (di cui 146 positivi).

