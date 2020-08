Coronavirus nel Veronese, salgono solo i contagiati. Stabili morti e ricoverati

Ancora un bollettino con spostamenti leggeri nella provincia di Verona. L'aggiornamento delle 17 di oggi, 23 agosto, sull'emergenza coronavirus mostra numeri quasi invariati nel Veronese, con un basso numero di nuovi contagiati e sostanziale stabilità per quel che riguarda i deceduti ed i ricoverati per Covid-19. Cambia poco, dunque, rispetto al bollettino delle 8, a cui in giornata ha fatto seguito anche il report sui cittadini in isolamento. Alle 8 di questa mattina, risultavano in isolamento a causa del coronavirus 6.201 veneti (di cui 81 sintomatici). E tra di loro ci sono 1.686 veronesi (di cui 18 sintomatici).

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono 3 i nuovi contagiati di questo pomeriggio, che aggiunti ai 7 di questa mattina fa 10 nuovi veronesi contagiati dal coronavirus nelle ultime 24 ore. Il numero dei veronesi attualmente positivi al virus è di 271 e contiene i tre nuovi contagiati ed un falso negativizzato. Per questo il numero dei negativizzati veronesi è sceso di uno, tornando a 4.620, mentre per fortuna i deceduti per Covid-19 restano sempre 593. E non cambiano neanche i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali di Verona. Restano sempre 12, uno nella terapia intensiva di Borgo Roma e 11 nelle aree non critiche degli ospedali di Borgo Roma (4), Borgo Trento (3), Legnago (3) e San Bonifacio (1).

COVID-19 IN VENETO. Nel resto della regione, i nuovi negativizzati continuano ad essere superiori ai nuovi contagiati. E così ci sono 33 nuovi casi positivi al coronavirus nell'ultimo aggiornamento di oggi, ma i veneti attualmente positivi sono scesi dai 1.989 di questa mattina ai 1.987 delle ore 17. I morti per Covid-19 sono sempre 2.104 in Veneto, mentre i negativizzati sono saliti a 17.897. Aumenta però di poco anche il numero dei ricoverati. Sono stabili quelli in terapia intensiva (6, di cui 4 positivi), mentre ce n'è uno in più nei reparti non critici (126, di cui 44 non critici).

