Coronavirus, in 24 ore 99 nuovi contagiati in Veneto e 2 deceduti

Questa settimana termina con pochissime modifiche tra l'aggiornamento delle 17 e quello delle 8 di oggi, 13 settembre, sulla diffusione del coronavirus in Veneto. Nelle nove ore trascorse tra il mattino e il pomeriggio, non ci sono stati grandi cambiamenti, soprattutto in provincia di Verona.

COVID-19 NEL VERONESE. Rispetto a questa mattina, è stato scoperto un nuovo cittadino contagiato dal virus e residente in terra scaligera. Il numero complessivo dei tamponi veronesi positivi è infatti salito a 5.939. I veronesi attualmente positivi al coronavirus sono 440 (+1 rispetto a questa mattina), mentre gli altri dati restano invariati. I deceduti per Covid-19 rimangono 595, i negativizzati 4.904 ed i ricoverati positivi negli ospedali veronesi sono sempre 17: a Borgo Roma 8 (di cui 1 in terapia intensiva), a Borgo Trento 1 in terapia intensiva, a Legnago 5 (di cui 1 in terapia intensiva), a San Bonifacio 1, a Legnago 1 ed a Negrar 1.

COVID-19 IN VENETO. In tutta la regione, dall'inizio dell'emergenza, su tutti i test a tamponi eseguiti, 24.832 hanno avuto esito positivo (+23 rispetto a stamattina). I veneti attualmente positivi al virus sono 2.964 (-3 rispetto alle 8 di oggi). I negativizzati sono saliti a 19.725 (+25 rispetto a questa mattina). E un altro veneto ha perso la vita a causa del Covid-19 (il totale dei deceduti veneti è salito a 2.143). Infine, i ricoverati negli ospedali veneti a causa del coronavirus: questa mattina erano saliti a 173, ma questo pomeriggio sono ritornati 171. Tra di loro ci sono 20 pazienti in terapia intensiva (di cui 14 positivi) e 151 in area non critica (di cui 95 positivi).

