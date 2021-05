Covid in Veneto, ci sono nuovi contagi ma positivi e ricoverati diminuiscono

In Veneto, il coronavirus c'è, continua a contagiare e costringe alcuni malati a curarsi in ospedale, anche se i positivi al virus ed i ricoverati continuano a diminuire.

IL BOLLETTINO SUL CORONAVIRUS IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DELL'8 MAGGIO 2021

In provincia di Verona, dall'inizio dell'emergenza sono stati 80.484 i test positivi al coronavirus. Rispetto alle 17 di ieri pomeriggio i nuovi casi sono 74, ma i veronesi attualmente positivi sono scesi da 4.141 a 4.095 (-46). I negativizzati sono 73.801 (+119 da ieri pomeriggio), mentre i positivi al virus deceduti sono 2.588 (+1 da ieri pomeriggio).

I pazienti Covid negli ospedali veronesi sono 236 (-19 da ieri pomeriggio), mentre negli ospedali di comunità ci sono 29 positivi al virus.

Cambiano i numeri, ma non la tendenza in tutta la regione, dove sono 416.988 i casi di positività al coronavirus riscontrati da inizio pandemia. Sono 326 in più rispetto a ieri, ma i veneti attualmente positivi sono in calo, da 19.216 a 19.128 (-88 da ieri pomeriggio). I negativizzati veneti sono 386.440 (+412 da ieri pomeriggio) mentre i deceduti per Covid-19 sono 11.420 (+2 da ieri pomeriggio).

Scendono a 717 i ricoverati positivi al coronavirus in area non critica e a 128 i ricoverati positivi in terapia intensiva. Sommando i negativizzati, i pazienti per Covid in Veneto sono 1.035 in area non critica e 156 in terapia intensiva. Mentre negli ospedali di comunità, i pazienti positivi sono 126 e 29 i negativizzati.

