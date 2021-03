Covid-19: più di mille ricoverati in Veneto, nel Veronese sono 213

I contagiati dal coronavirus ed i ricoveri legati alla pandemia crescono. Una tendenza cominciata qualche giorno fa e confermata anche nel primo bollettino di oggi, 7 marzo, aggiornato alle 8 di questa mattina.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Il rilevamento mattutino dei tamponi positivi al coronavirus nel Veronese segna la cifra 65.367. Dal rilevamento precedente (le 17 di ieri) sono 106 nuovi cittadini di cui è stata scoperta la positività al virus (+202 in 24 ore). Nel totale dei test positivi sono conteggiati coloro che sono guariti, i quali sono diventati 59.818 (+17 da ieri pomeriggio), e coloro che attualmente sono positivi, saliti a 3.214 (+87 da ieri pomeriggio). E infine sono conteggiati anche coloro che sono deceduti ed erano positivi a Covid-19, che in provincia di Verona sono 2.335 (+2 da ieri pomeriggio).

Leggera la progressione dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali per acuti del Veronese. Ieri pomeriggio erano 212 e questa mattina sono 213, di cui 30 in terapia intensiva e 183 in area non critica. A questi ricoverati, si aggiungono anche quelli meno gravi che si trovano in due ospedali di comunità della provincia, quelli di Bovolone e Bussolengo. Il numero di questi pazienti Covid è 13.

COVID-19 IN VENETO. Questa mattina il contatore dei tamponi totali positivi al coronavirus in Veneto è salito a 342.510 (+644 da ieri pomeriggio). Sono 29.068 (+414 da ieri pomeriggio) i veneti di cui è nota la positività al virus mentre sono 303.474 (+220) i veneti guariti dall'infezione. Purtroppo ci si avvicina sempre di più alla soglia dei 10mila morti per Covid-19 in tutta la regione. Alle 8 di stamane i deceduti riportati nel bollettino sono 9.968 (+10 da ieri pomeriggio). Negli ospedali per acuti sono ricoverati per complicazioni legate al coronavirus 1.348 pazienti, di cui 153 in terapia intensiva (132 positivi e 21 negativizzati) e 1.216 negli altri reparti (917 positivi e 299 negativizzati). Negli ospedali di comunità di Veneto, invece, sono 143 i ricoverati a causa del virus, di cui 116 positivi.

