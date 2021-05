Covid-19 a Verona, numero di positivi stabile ma ce ne sono di meno in ospedale

Può essere un segnale irrilevante, come già accaduto in passato, oppure potrebbe essere un campanello d'allarme importante. Lo scopriremo solo nei prossimi giorni, quando si vedrà se la tendenza a regredire dell'emergenza coronavirus in Veneto continuerà oppure se si arresterà. Intanto, nel bollettino delle 8 di questa mattina, 30 maggio, si nota un leggerissimo aumento nel numero dei veneti e dei veronesi attualmente positivi al virus.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE ORE 8 DEL 30 MAGGIO 2021

Dalle 17 di ieri, sono stati registrati in provincia di Verona 14 casi di positività al coronavirus. E da inizio pandemia, i casi totali sono 81.856. I veronesi attualmente positivi sono 1.362 (+2 da ieri pomeriggio) mentre restano 2.611 i morti nel Veronese per Covid-19. Ma salgono anche i negativizzati, che hanno raggiunto la cifra di 77.883 (+12 da ieri pomeriggio).

Buone notizie, infine, dagli ospedali veronesi, dove il numero dei pazienti Covid è sceso a 83, di cui 14 in terapia intensiva e 69 in area non critica. Mentre sono 11 i pazienti Covid negli ospedali di comunità.

In Veneto sono saliti a 423.267 i casi di positività al virus scoperti dalla Regione, 80 in più rispetto a ieri pomeriggio. I veneti attualmente positivi sono 8.710 (+11 da ieri pomeriggio) ed anche a livello regionale non si registrano nuovi decessi per Covid-19. Quindi il numero di morti rimane 11.559 mentre arriva a 402.998 il numero dei negativizzati (+69 da ieri pomeriggio).

E come nel Veronese, anche in tutta la regione calano i ricoverati per Covid-19 in ospedale. In terapia intensiva ci sono 76 pazienti per Covid-19 (49 positivi e 27 negativizzati), mentre negli altri reparti sono 608 (288 positivi e 320 negativizzati). Negli ospedali di comunità, infine, i pazienti per Covid sono 94 (51 positivi e 43 negativizzati).