I positivi al coronavirus scendono ancora in Veneto, stabili a Verona

Leggera controtendenza della terra scaligera dove da ieri pomeriggio i residenti attualmente positivi sono saliti a 2.237, mentre in Veneto è continuata la discesa (da 11.190 a 11.150)

In Veneto, non si ferma la tendenza al calo dei cittadini positivi al coronavirus attualmente presenti sul territorio. Tendenza che invece sembra essersi arrestata in provincia di Verona, dove i positivi al virus crescono. Di poco, ma crescono.

BOLLETTINO COVID IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 23 MAGGIO 2021

L'ultimo aggiornamento prima del bollettino delle 8 di questa mattina, 23 maggio, è delle 17 di ieri. Rispetto a ieri pomeriggio, ci sono 10 casi in più di positività al coronavirus in provincia di Verona. E quindi la somma di tutti i test positivi registrati nel Veronese da inizio pandemia è salita a 81.623. I veronesi attualmente positivi sono leggermente più numerosi rispetto a ieri. Sono diventati 2.237 (+10), mentre i numeri dei negativizzati (76.780) e dei deceduti per Covid-19 (2.606) sono rimasti invariati. E invariata a 142 è anche la cifra dei positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali scaligeri.

In Veneto, dall'inizio dell'emergenza Covid, sono stati registrati 421.924 casi positivi al coronavirus (+51 da ieri pomeriggio), ma i veneti attualmente positivi sono solo 11.150 (-40). I negativizzati dal virus sono saliti a 399.246 (+88) e da ieri pomeriggio si sono registrati 3 nuovi decessi tra i positivi a Covid-19 (il totale è salito a 11.528). Negli ospedali del Veneto ci sono 857 pazienti per Covid. Quelli in terapia intensiva sono 96 (di cui 68 positivi) e quelli negli altri reparti sono 761 (di cui 444 positivi).