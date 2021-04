Verona in controtendenza, ma i positivi al coronavirus in Veneto calano

Nelle ultime 24 ore sono stati 195 i nuovi casi di positività al coronavirus scoperti in provincia di Verona. I nuovi positivi contabilizzati nell'aggiornamento delle 17 di ieri, 17 aprile, erano stati 72. E quindi alle 8 di questa mattina l'aumento è stato di 123 unità. Il totale dei tamponi positivi processati nel Veronese da inizio pandemia è salito a 76.852. Dopo alcuni giorni di calo, è tornato a crescere il numero di veronesi attualmente positivi al virus. Questa mattina sono 5.142 (+74 da ieri pomeriggio, +75 in 24 ore). Invariato il numero delle vittime di Covid-19, fermo dal pomeriggio di ieri a 2.523 (quindi +1 in 24 ore). Mentre i negativizzati veronesi sono 69.187 (+49 da ieri pomeriggio, +119 in 24 ore).

I positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi per acuti sono 347 (+3 da ieri pomeriggio, +0 in 24 ore) e sono 31 quelli negli ospedali di comunità (-1 da ieri pomeriggio). Gli ospedali per acuti con pazienti Covid sono quelli di Borgo Roma (92 di cui 16 in terapia intensiva), Borgo Trento (53 di cui 13 in terapia intensiva), Legnago (66 di cui 6 in terapia intensiva), San Bonifacio (2), Villafranca di Verona (85 di cui 15 in terapia intensiva), Negrar (42 di cui 4 in terapia intensiva) e Peschiera del Garda (7 di cui 3 in terapia intensiva). Infine, gli ospedali di comunità con pazienti Covid sono quelli di Bovolone (12), Peschiera (2) e Bussolengo (17).

IL BOLLETTINO COVID DEL VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DI DOMENICA 18 APRILE 2021

In regione Veneto, dall'inizio della pandemia, sono stati scoperti 401.450 casi di positività al coronavirus (+448 da ieri pomeriggio, +761 in 24 ore). I veneti attualmente positivi sono 26.444 (-25 da ieri pomeriggio, -199 in 24 ore) ed i negativizzati sono 363.902 (+464 da ieri pomeriggio, +944 in 24 ore). I morti di Covid-19 in Veneto sono saliti a 11.104 (+9 da ieri pomeriggio).

Negli ospedali per acuti della regione ci sono 263 pazienti in terapia intensiva per Covid-19 (236 positivi e 27 negativizzati), mentre negli altri reparti ci sono 1.503 pazienti per Covid (1.211 positivi e 292 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti per Covid sono 204, di cui 175 positivi.

