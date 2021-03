A Verona 260 pazienti Covid negli ospedali ed i positivi totali sono 4.447

Più di 400 nuovi contagiati in 24 ore nel territorio scaligero, mentre in tutta la regione sono stati più di 2.500 nello stesso arco temporale

Più di 67mila contagiati nel Veronese e 352mila in Veneto dall'inizio della pandemia. Quasi 4.500 positivi al coronavirus in provincia di Verona e quasi 35mila in tutta la regione. E gli ospedali che giorno dopo giorno vedono i loro posti letto occuparsi di pazienti Covid. Questa è la fotografia scattata alle 8 di questa mattina, 13 marzo, dalla Regione Veneto, che ha poi diffuso il bollettino (scaricabile qui) con tutte le cifre relative all'emergenza coronavirus aggiornate.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Rispetto all'aggiornamento precedente (quello delle 17 di ieri) sono 290 i nuovi positivi al virus scoperti nel Veronese. Il totale dei contagiati è salito quindi a 67.231, ma con 60.427 veronesi (+54 da ieri pomeriggio) che sono guariti o si sono negativizzati. I residenti in provincia di Verona che sono ora positivi al virus sono 4.447 (+236 da ieri pomeriggio), mentre restano 2.357 le vittime veronesi di Covid-19.

Passando dalla tabella dei contagi a quella dei ricoveri, negli ospedali per acuti veronesi ci sono 260 pazienti Covid (+3 da ieri pomeriggio). Le strutture interessate sono quelle di Borgo Roma (46 pazienti Covid di cui 14 in terapia intensiva), di Borgo Trento (38 di cui 6 in terapia intensiva), di Legnago (48 di cui 5 in terapia intensiva), di San Bonifacio (1), di Villafranca di Verona (92, di cui 15 in terapia intensiva), di Bussolengo (2), di Negrar (25 di cui 3 in terapia intensiva) e di Peschiera del Garda (8). Meno gravi, i pazienti Covid ricoverati negli ospedali di comunità del Veronese, che sono diventati 16: 2 a Bovolone, 2 a Peschiera del Garda e 12 a Bussolengo.

COVID-19 IN VENETO. Dall'inizio dell'emergenza, il coronavirus ha contagiato 352.727 veneti (+1.517 da ieri pomeriggio). Gli abitanti della regione che sono adesso positivi al virus sono 34.062 (+965 da ieri pomeriggio) e quelli guariti sono 308.567 (+536 da ieri pomeriggio). Morti per Covid-19 in Veneto: 10.098 (+16 da ieri pomeriggio). I ricoverati negli ospedali veneti per complicazioni legate al virus sono 183 in terapia intensiva (di cui 170 positivi) e 1.375 negli altri riparti (di cui 1.111 positivi). Negli ospedali di comunità, infine, i ricoveri connessi al virus sono 139, con 113 ricoverati positivi.

